Блинкен: США выясняют детали удара по консульству Ирана в Дамаске

США выясняют детали удара по консульству Ирана в Дамаске, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается удара в Сирии, то мы пытаемся установить факты и находимся в процессе понимания того, что именно произошло», — цитирует его ТАСС.

Ранее верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что Тегеран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство Ирана в Сирии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал случившееся актом агрессии.

ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля.

В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что погибли семь иранских военных советников.