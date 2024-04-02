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Блинкен: США выясняют детали удара по консульству Ирана в Дамаске

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США выясняют детали удара по консульству Ирана в Дамаске, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: США выясняют детали удара по консульству Ирана в Дамаске
  • AP

«Что касается удара в Сирии, то мы пытаемся установить факты и находимся в процессе понимания того, что именно произошло», — цитирует его ТАСС.

Ранее верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что Тегеран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство Ирана в Сирии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал случившееся актом агрессии.

ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля.

В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что погибли семь иранских военных советников.

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