Востоковед Долгов: открытое столкновение с Израилем не в интересах Ирана

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов и эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов рассказали RT, к чему приведёт удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске и будут ли США вовлечены в конфликт.

Долгов предположил, что произошедшее не приведёт к открытому столкновению Ирана с Израилем.

«Это не в интересах прежде всего Ирана, поскольку прямое военное столкновение с Израилем, безусловно, вовлечёт в эти военные действия США и их союзников», — отметил специалист.

Эксперт добавил, что ответом Ирана могут стать удары по структурам Израиля в различных странах и возможные точечные удары по руководству разведструктур, которые причастны к атаке на Дамаск.

Маловероятно, что будут удары по его силам в самом Израиле, считает Долгов.

По мнению Балмасова, Израиль «сам становится очень глупым Буратино».

«Уничтожением высокопоставленных иранских генералов проблему он для себя не решает, а только усугубляет», — сказал он.

Своими действиями израильтяне сорвали закулисные переговоры с Ираном о возможной приостановке конфликта, считает эксперт.

«Пустили на ветер многомесячные усилия своих же американских стратегических союзников. На самом деле, за это может прилететь более серьёзно, чем даже ожидаемый ответ от Ирана. Поэтому всё очень может быть для Израиля печально», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что Тегеран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство Ирана в Сирии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал случившееся актом агрессии.

ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля.

В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что погибли семь иранских военных советников.