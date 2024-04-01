Белый дом: выводов о причастности России к случаям гаванского синдрома не было

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что разведсообщество США не делало выводов о причастности России к случаям гаванского синдрома.

«Разведывательное сообщество не приходило к такому заключению», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что разведывательным сообществом была подготовлена оценка по данному вопросу и лучше по этой теме спросить аппарат директора национальной разведки.

Американский телеканал CBS ранее сообщил, что у США появились основания верить в причастность российских спецслужб к так называемому гаванскому синдрому, от которого пострадали американские дипломаты в разных странах.

Вместе с этим 1 марта The Washington Post писала, что американская разведка спустя несколько лет расследований пришла к выводу, что так называемый гаванский синдром у дипломатов из США никак не связан ни с иностранными противниками, ни с «секретным энергетическим оружием».

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все обвинения СМИ в причастности России к гаванскому синдрому беспочвенны.