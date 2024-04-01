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Песков: все обвинения СМИ в причастности России к гаванскому синдрому беспочвенны

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Все обвинения против России в причастности к так называемому гаванскому синдрому у американских дипломатов беспочвенны, до сих пор никто не предъявил ни одного доказательства в подтверждение таких версий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: все обвинения СМИ в причастности России к гаванскому синдрому беспочвенны
  • РИА Новости

Как напомнил представитель Кремля, эта тема муссируется в прессе уже много лет, причём изначально она была увязана с обвинением российской стороны, но «ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений» нигде не публиковал.

«Всё это не более чем беспочвенное, голословное обвинение СМИ», — сказал Песков.

Американский телеканал CBS ранее сообщил, что у США появились основания верить в причастность российских спецслужб к так называемому гаванскому синдрому, от которого пострадали американские дипломаты в разных странах.

Вместе с этим 1 марта The Washington Post писала, что американская разведка спустя несколько лет расследований пришла к выводу, что так называемый гаванский синдром у дипломатов из США никак не связан ни с иностранными противниками, ни с «секретным энергетическим оружием».

В 2021 году директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT прокомментировал сообщения о гаванском синдроме.

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