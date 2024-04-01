Песков: все обвинения СМИ в причастности России к гаванскому синдрому беспочвенны
- РИА Новости
Как напомнил представитель Кремля, эта тема муссируется в прессе уже много лет, причём изначально она была увязана с обвинением российской стороны, но «ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений» нигде не публиковал.
«Всё это не более чем беспочвенное, голословное обвинение СМИ», — сказал Песков.
Американский телеканал CBS ранее сообщил, что у США появились основания верить в причастность российских спецслужб к так называемому гаванскому синдрому, от которого пострадали американские дипломаты в разных странах.
Вместе с этим 1 марта The Washington Post писала, что американская разведка спустя несколько лет расследований пришла к выводу, что так называемый гаванский синдром у дипломатов из США никак не связан ни с иностранными противниками, ни с «секретным энергетическим оружием».
В 2021 году директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT прокомментировал сообщения о гаванском синдроме.