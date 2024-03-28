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Мелони посоветовала Макрону быть осторожнее в высказываниях о войсках на Украине

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала президенту Франции Эммануэлю Макрону несогласие с его позицией об отправке войск на Украину.
Мелони посоветовала Макрону быть осторожнее в высказываниях о войсках на Украине
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Я не разделяю точку зрения Макрона, я сказала ему об этом. Я не согласна с ним и убеждена, что нужно быть внимательными к тону высказываний», — цитирует Мелони Il Fatto Quotidiano.

В конце февраля президент Франции заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне этих дискуссий посоветовал Макрону консультироваться с союзниками по таким вопросам.

В Кремле обратили внимание на то, что президент Франции сейчас занимает самые радикальные позиции из всех европейских лидеров.

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