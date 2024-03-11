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Генсек НАТО советует Макрону консультироваться с союзниками по вопросам Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону консультироваться с союзниками, прежде чем делать заявления об отправке военных в другие страны на фоне таких дискуссий об Украине.
Генсек НАТО советует Макрону консультироваться с союзниками по вопросам Украины
  • AP

В интервью Reuters Столтенберг подтвердил, что у НАТО нет планов отправлять свои войска на Украину, пишет The Guardian.

Генсека спросили о том, можно ли считать, что Макрон совершил ошибку, на что тот ответил: «Я думаю, что важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к важным темам, потому что они важны для всех нас».

В конце февраля Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. Позднее он скорректировал своё заявление и сказал, что «не исключать что-то — не означает делать это».

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