Генсек НАТО советует Макрону консультироваться с союзниками по вопросам Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону консультироваться с союзниками, прежде чем делать заявления об отправке военных в другие страны на фоне таких дискуссий об Украине.

В интервью Reuters Столтенберг подтвердил, что у НАТО нет планов отправлять свои войска на Украину, пишет The Guardian.

Генсека спросили о том, можно ли считать, что Макрон совершил ошибку, на что тот ответил: «Я думаю, что важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к важным темам, потому что они важны для всех нас».

В конце февраля Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. Позднее он скорректировал своё заявление и сказал, что «не исключать что-то — не означает делать это».