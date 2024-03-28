«Росатом» планирует в 2024 году начать поставки в Сирию медицинского оборудования

«Росатом» планирует начать поставки в Сирию уникального российского медицинского оборудования для проведения гемодиализа в 2024 году.

Об этом сообщил директор направления по специализированной медицинской технике «Русатом РДС» Анатолий Мялицин.

«Также планируем предстоящим летом представить это оборудование в Каире на выставке и начать поставки расходных материалов для систем гемодиализа», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Сирии Башар Асад поздравил российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, он направил в Москву телеграмму по этому случаю.

Также сообщалось, что пост российской военной полиции дополнительно развернут на линии зоны разъединения ВС Израиля и Сирии в районе Голанских высот.