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Новый пост российской военной полиции развернут в районе Голанских высот

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Пост российской военной полиции дополнительно развернут на линии зоны разъединения ВС Израиля и Сирии в районе Голанских высот.
Новый пост российской военной полиции развернут в районе Голанских высот
  • © РИА Новости / Заман Рамазанов

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«На линии «Браво» зоны разъединения ВС Израиля и Сирийской Арабской Республики в районе Голанских высот дополнительно развернут пост российской военной полиции», — цитирует его РИА Новости.

10 марта сообщалось, что в результате нападения диверсионной группы на позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб убит один сирийский военнослужащий, ещё один ранен.

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