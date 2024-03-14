Новый пост российской военной полиции развернут в районе Голанских высот

Пост российской военной полиции дополнительно развернут на линии зоны разъединения ВС Израиля и Сирии в районе Голанских высот.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«На линии «Браво» зоны разъединения ВС Израиля и Сирийской Арабской Республики в районе Голанских высот дополнительно развернут пост российской военной полиции», — цитирует его РИА Новости.

10 марта сообщалось, что в результате нападения диверсионной группы на позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб убит один сирийский военнослужащий, ещё один ранен.