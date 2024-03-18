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Башар Асад поздравил Владимира Путина с переизбранием

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Президент Сирии Башар Асад поздравил российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, он направил в Москву телеграмму по этому случаю.
Башар Асад поздравил Владимира Путина с переизбранием
  • РИА Новости

«Поздравляю вас с победой и переизбранием на пост президента Российской Федерации подавляющим большинством голосов, что подтверждает высокое доверие российского народа к вам, вашей национальной политике и вашим стратегическим видениям», — цитирует послание Асада его канцелярия.

По итогам обработки 100% протоколов действующий российский президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Лидеры стран Содружества Независимых Государств тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.

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