Башар Асад поздравил Владимира Путина с переизбранием
- РИА Новости
«Поздравляю вас с победой и переизбранием на пост президента Российской Федерации подавляющим большинством голосов, что подтверждает высокое доверие российского народа к вам, вашей национальной политике и вашим стратегическим видениям», — цитирует послание Асада его канцелярия.
По итогам обработки 100% протоколов действующий российский президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
Лидеры стран Содружества Независимых Государств тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.