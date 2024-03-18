Башар Асад поздравил Владимира Путина с переизбранием

Президент Сирии Башар Асад поздравил российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, он направил в Москву телеграмму по этому случаю.

РИА Новости

«Поздравляю вас с победой и переизбранием на пост президента Российской Федерации подавляющим большинством голосов, что подтверждает высокое доверие российского народа к вам, вашей национальной политике и вашим стратегическим видениям», — цитирует послание Асада его канцелярия. По итогам обработки 100% протоколов действующий российский президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Лидеры стран Содружества Независимых Государств тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.