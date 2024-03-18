Лидеры стран СНГ тепло поздравили Путина с победой на выборах

Лидеры стран Содружества Независимых Государств тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что у Путина состоялись беседы по телефону с лидерами Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Они особо отметили широкую поддержку гражданами России проводимого Путиным курса во внутренней и внешней политике.

Также лидеры стран СНГ обратили внимание на высокую активность избирателей.

Они пожелали Путину дальнейших успехов в государственной деятельности.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющим результат Владимира Путина на президентских выборах в России.

18 марта в ЦИК сообщили, что самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29% голосов по предварительным итогам президентских выборов.

В свою очередь, кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,3%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,84%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,21%.