Лидеры стран СНГ тепло поздравили Путина с победой на выборах
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Отмечается, что у Путина состоялись беседы по телефону с лидерами Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Они особо отметили широкую поддержку гражданами России проводимого Путиным курса во внутренней и внешней политике.
Также лидеры стран СНГ обратили внимание на высокую активность избирателей.
Они пожелали Путину дальнейших успехов в государственной деятельности.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющим результат Владимира Путина на президентских выборах в России.
18 марта в ЦИК сообщили, что самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29% голосов по предварительным итогам президентских выборов.
В свою очередь, кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,3%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,84%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,21%.