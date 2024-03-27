Захарова: Россия считает, что Запад добивается её исключения из Интерпола

Российская сторона считает, что западные страны пытаются втянуть Интерпол в свою политическую игру.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Интерпол настойчиво втягивается Западом в политическую игру, главной целью которой является отключение России от информационных ресурсов Интерпола и дальнейшее исключение её из состава организации», — отметила дипломат в ходе брифинга.

После теракта в Подмосковье генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток сообщил, что организация готова оказать помощь российским правоохранительным органам в расследовании ЧП.

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на это заявление и назвал его неожиданным. Министр подчеркнул: «Я вот не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые тоже требовали самого пристального международного внимания. Самый очевидный пример — это «Северные потоки».