Рогов считает, что Данилова уволили из СНБО Украины из-за оскорбления Ли Хуэя
Такое мнение выразил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Данилов исказил имя спецпредставителя КНР Ли Хуэя.
Позже, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с тем, что секретарь Данилов пренебрежительно исказил имя Ли Хуэя, представитель МИД Китая заявил, что ему ничего не известно об этой ситуации.