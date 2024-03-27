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Рогов считает, что Данилова уволили из СНБО Украины из-за оскорбления Ли Хуэя

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Причиной отставки Алексея Данилова с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

Такое мнение выразил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Данилов исказил имя спецпредставителя КНР Ли Хуэя.

Позже, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с тем, что секретарь Данилов пренебрежительно исказил имя Ли Хуэя, представитель МИД Китая заявил, что ему ничего не известно об этой ситуации.

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