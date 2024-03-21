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МИД КНР: Украина ценит посреднические усилия спецпредставителя Ли Хуэя

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Украина высоко оценивает посреднические усилия китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя.
МИД КНР: Украина ценит посреднические усилия спецпредставителя Ли Хуэя
  • Gettyimages.ru

Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с тем, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пренебрежительно исказил имя Ли Хуэя, представитель МИД Китая заявил, что ему ничего неизвестно об этой ситуации.

«Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем и даёт высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что усилия Китая по Украине нацелены на то, чтобы проложить путь к переговорам.

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