МИД КНР: Украина ценит посреднические усилия спецпредставителя Ли Хуэя

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Украина высоко оценивает посреднические усилия китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя.

Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с тем, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пренебрежительно исказил имя Ли Хуэя, представитель МИД Китая заявил, что ему ничего неизвестно об этой ситуации.

«Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем и даёт высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что усилия Китая по Украине нацелены на то, чтобы проложить путь к переговорам.