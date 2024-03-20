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Секретарь СНБО Украины Данилов исказил имя спецпредставителя КНР Ли Хуэя

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала пренебрежительно исказил имя спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.
Секретарь СНБО Украины Данилов исказил имя спецпредставителя КНР Ли Хуэя
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Говоря о спецпредставителе КНР, дипломатическая миссия которого призвана помочь урегулированию украинского конфликта, Данилов отметил, что без самих жителей Украины их «судьбу решать никто не будет». Об этом сообщает ТАСС.

«Я не понимаю, кто может нашей территорией, нашими землями разбрасываться», — заявил он в эфире телеканала «Рада», при этом пренебрежительно исказив имя Ли Хуэя.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что усилия Китая по Украине нацелены на то, чтобы проложить путь к переговорам.

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