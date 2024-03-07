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Ван И: усилия КНР по Украине нацелены на то, чтобы проложить путь к переговорам

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Все усилия Китая по урегулированию конфликта на Украине нацелены на то, чтобы проложить путь к началу мирных переговоров.

С таким заявлением выступил глава МИД КНР Ван И.

«Все наши усилия направлены на достижение одной цели — проложить путь к прекращению конфликта и началу мирных переговоров», — цитирует министра ТАСС.

Ранее сообщалось, что специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе европейского турне оценит, может ли Пекин стать посредником между Россией и Украиной.

При этом в Bloomberg заявили, что Китай холодно относится к дипломатам с Украины и послу в Пекине.

В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун обсудили в ходе встречи в Москве конфликт на Украине и ситуацию на Корейском полуострове.

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