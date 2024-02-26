Лавров и замглавы МИД КНР обсудили Украину и ситуацию на Корейском полуострове
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Обсуждён ряд горячих тем, включая украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове», — говорится в заявлении.
Кроме того, дипломаты высоко оценили текущее состояние двусторонних отношений России и Китая, которые продолжают динамично развиваться.
Ранее российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин сообщили, что товарооборот России и КНР раньше целевого срока преодолел отметку в $200 млрд.