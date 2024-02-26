Лавров и замглавы МИД КНР обсудили Украину и ситуацию на Корейском полуострове

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун обсудили в ходе встречи в Москве конфликт на Украине и ситуацию на Корейском полуострове.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждён ряд горячих тем, включая украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове», — говорится в заявлении.

Кроме того, дипломаты высоко оценили текущее состояние двусторонних отношений России и Китая, которые продолжают динамично развиваться.

Ранее российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин сообщили, что товарооборот России и КНР раньше целевого срока преодолел отметку в $200 млрд.