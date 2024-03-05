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Bloomberg: Китай холодно относится к дипломатам с Украины и послу в Пекине

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На Украине пожаловались, что власти Китая якобы проявляют к украинским дипломатам и послу в Пекине Павлу Рябикину безразличие, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Bloomberg: Китай холодно относится к дипломатам с Украины и послу в Пекине
  • AP

Как рассказал агентству источник, украинский посол в Китае Павел Рябикин добился всего несколько встреч с китайскими официальными лицами с момента своего прибытия в страну летом 2023 года. При этом, как утверждается, посол отправил запросы почти в 40 различных китайских министерств и муниципалитетов. 

В МИД Китая, в свою очередь, подчеркнули, что контакты между Пекином и Киевом остаются «непрерывными».

Кроме того, агентство утверждает, что в Китае относятся с «безразличием» к украинским дипломатам. 

Ранее стало известно, что власти Китая предупредили Украину, что двусторонние отношения Пекина и Киева могут пострадать из-за признания украинскими властями китайских компаний «спонсорами войны».

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