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Reuters: Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут ухудшиться

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Власти Китая предупредили Украину, что двусторонние отношения Пекина и Киева могут пострадать из-за признания украинскими властями китайских компаний «спонсорами войны».
Reuters: Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут ухудшиться
  • AFP
  • © WANG Zhao

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что Китай передал соответствующее сообщение с предупреждением украинской стороне в декабре 2023 года на встрече китайского посла в Киеве с официальными лицами Украины.

«Посол заявил, что всё это (ситуация с внесением в список. — RT) может оказать негативное влияние на наши отношения», — говорится в публикации.

По данным агентства, всего Украина внесла 48 компаний в список «международных спонсоров войны», 14 из которых — китайские.

Ранее официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает против решения Украины внести в список «международных спонсоров войны» китайскую компанию China Railway Construction Corporation.

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