Reuters: Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут ухудшиться

Власти Китая предупредили Украину, что двусторонние отношения Пекина и Киева могут пострадать из-за признания украинскими властями китайских компаний «спонсорами войны».

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что Китай передал соответствующее сообщение с предупреждением украинской стороне в декабре 2023 года на встрече китайского посла в Киеве с официальными лицами Украины.

«Посол заявил, что всё это (ситуация с внесением в список. — RT) может оказать негативное влияние на наши отношения», — говорится в публикации.

По данным агентства, всего Украина внесла 48 компаний в список «международных спонсоров войны», 14 из которых — китайские.

Ранее официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает против решения Украины внести в список «международных спонсоров войны» китайскую компанию China Railway Construction Corporation.