МИД: КНР отвергает внесение Украиной компании CRCC в список «спонсоров войны»
Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло China Railway Construction Corporation (CRCC) в список «международных спонсоров войны».
«Мы решительно выступаем против внесения китайского предприятия в указанный список соответствующим ведомством Украины», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ван Вэньбинь добавил, что Пекин требует от Киева немедленно исправить ошибки и убрать компанию из этого списка.
В ноябре НАПК внесло в список «спонсоров войны» немецкую компанию Knauf.