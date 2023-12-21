МИД: КНР отвергает внесение Украиной компании CRCC в список «спонсоров войны»

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает против решения Украины внести в список «международных спонсоров войны» китайскую компании China Railway Construction Corporation.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло China Railway Construction Corporation (CRCC) в список «международных спонсоров войны». «Мы решительно выступаем против внесения китайского предприятия в указанный список соответствующим ведомством Украины», — цитирует дипломата РИА Новости. Ван Вэньбинь добавил, что Пекин требует от Киева немедленно исправить ошибки и убрать компанию из этого списка. В ноябре НАПК внесло в список «спонсоров войны» немецкую компанию Knauf.