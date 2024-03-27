Пушков: минутой молчания по жертвам в «Крокусе» во Франции проявили человечность
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам сенатора, в остальных случаях Париж обещает послать войска и заявляет об «экзистенциальной угрозе», которую Россия якобы несёт Франции.
Ранее сборные Франции и Чили почтили память погибших в теракте в «Крокусе».
Также в МИД назвали человеческим поступком минуту молчания перед матчем Франция — Чили.
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на проведение минуты молчания перед товарищеским матчем между национальными командами Франции и Чили.