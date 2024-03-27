Пушков: минутой молчания по жертвам в «Крокусе» во Франции проявили человечность

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал минуту молчания на футбольном матче во французском Марселе по жертвам в «Крокус Сити Холле» первым человеческим проявлением со стороны французов за долгое время.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. По словам сенатора, в остальных случаях Париж обещает послать войска и заявляет об «экзистенциальной угрозе», которую Россия якобы несёт Франции. Ранее сборные Франции и Чили почтили память погибших в теракте в «Крокусе». Также в МИД назвали человеческим поступком минуту молчания перед матчем Франция — Чили. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на проведение минуты молчания перед товарищеским матчем между национальными командами Франции и Чили.