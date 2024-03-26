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Глава МИД Испании заявил, что ЕС и НАТО не ведут подготовки к какой-либо войне

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ЕС, НАТО и Мадрид не ведут подготовку к какой-то гипотетической войне, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Cadena SER.
Глава МИД Испании заявил, что ЕС и НАТО не ведут подготовки к какой-либо войне
  • Gettyimages.ru

«Ни ЕС, ни НАТО, ни, конечно, Испания и правительство Испании не готовятся к какой-либо войне, потому что ни Евросоюз, ни НАТО, ни какой-либо из альянсов, в которые входит Испания, не являются наступательными союзами», — цитирует его ТАСС.

Политик также заверил, что власти Испании не планируют отправлять войска на Украину.

Накануне сообщалось, что Германия начала разработку нового плана обороны, который предусматривает сдерживание потенциального противника.

План, в частности, должен учитывать новые реалии вооружённого конфликта, риск диверсий на объектах критической инфраструктуры и дезинформацию.

Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что европейские страны НАТО и Канада увеличили военные расходы на $600 млрд.

Глава МИД Германии Анналена Бербок высказала мнение, что в рамках Европейского союза необходимо создать единый оборонительный союз.

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