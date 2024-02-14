Европейские страны НАТО и Канада увеличили военные расходы на $600 млрд

С 2014 года европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы на $600 млрд, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«В прошлом году мы видели рекордный рост на 11%. Я ожидаю, что 18 союзников достигнут 2% ВВП в этом году, это ещё один рекорд», — цитирует его ТАСС.

По словам Столтенберга, в 2024 году европейские страны НАТО потратят на оборону $380 млрд, что составит 3% от их суммарного ВВП.

Ранее премьер Польши Дональд Туск призвал лидеров стран НАТО увеличить военные расходы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ в 2024 году впервые достигнет цели НАТО по тратам 2% ВВП на оборону и в будущем не отступит от неё.

Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказала мнение, что в рамках Европейского союза необходимо создать единый оборонительный союз.