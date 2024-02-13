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Шольц заявил, что Германия начнёт тратить на оборону более 2% от ВВП

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ в 2024 году впервые достигнет цели НАТО по тратам 2% ВВП на оборону и в будущем не отступит от неё.

Об этом, как информирует ТАСС, он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине.

«Германия в этом году потратит 2% своего ВВП на цели НАТО и будет делать это всё время», — сказал канцлер.

Ранее премьер Польши Дональд Туск призвал лидеров стран НАТО увеличить военные расходы.

Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказала мнение, что в рамках Европейского союза необходимо создать единый оборонительный союз.

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