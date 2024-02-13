Шольц заявил, что Германия начнёт тратить на оборону более 2% от ВВП
Об этом, как информирует ТАСС, он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине.
«Германия в этом году потратит 2% своего ВВП на цели НАТО и будет делать это всё время», — сказал канцлер.
Ранее премьер Польши Дональд Туск призвал лидеров стран НАТО увеличить военные расходы.
Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказала мнение, что в рамках Европейского союза необходимо создать единый оборонительный союз.