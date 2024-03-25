МИД Венгрии: в ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз может в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в странах ЕС активов России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что страны и лица, которые будут причастны к использованию замороженных российских активов для помощи Украине, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия.