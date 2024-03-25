В ряде городов Венесуэлы после теракта в «Крокусе» прошли акции солидарности

Акции поддержки и солидарности прошли в нескольких городах Венесуэлы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-секретарь российской дипмиссии Алина Иванова.

Об этом информирует РИА Новости.

«В Каракасе неравнодушные венесуэльцы собрались на митинг у здания посольства, несли цветы и свечи: кто песней, кто словом выражал поддержку «братскому российскому народу», — сказала дипломат.

По её словам, среди участников митинга в Каракасе были лидеры молодёжных движений, недавно вернувшиеся с сочинского Всемирного фестиваля молодёжи.

Ранее президент Эритреи Исайяс Афеверки выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» российскому лидеру Владимиру Путину.

Также посол Израиля в России Симона Гальперин посетила стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла» и зажгла свечи в память о жертвах теракта.

Кроме того, сообщалось, что Папа Римский Франциск молится за жертв теракта в «Крокус Сити Холле».