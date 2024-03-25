RT в Telegram
Подпишись

В ряде городов Венесуэлы после теракта в «Крокусе» прошли акции солидарности

Короткая ссылка
Акции поддержки и солидарности прошли в нескольких городах Венесуэлы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-секретарь российской дипмиссии Алина Иванова.

Об этом информирует РИА Новости.

«В Каракасе неравнодушные венесуэльцы собрались на митинг у здания посольства, несли цветы и свечи: кто песней, кто словом выражал поддержку «братскому российскому народу», — сказала дипломат.

По её словам, среди участников митинга в Каракасе были лидеры молодёжных движений, недавно вернувшиеся с сочинского Всемирного фестиваля молодёжи.

Ранее президент Эритреи Исайяс Афеверки выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» российскому лидеру Владимиру Путину.

Также посол Израиля в России Симона Гальперин посетила стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла» и зажгла свечи в память о жертвах теракта.

Кроме того, сообщалось, что Папа Римский Франциск молится за жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить