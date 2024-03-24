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Папа Римский Франциск молится за жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

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Папа Римский Франциск заявил, что молится за жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», и назвал его зверским.
Папа Римский Франциск молится за жертв теракта в «Крокус Сити Холле»
  • AP
  • © Andrew Medichini

В завершение праздничной мессы Пальмового (Вербного) воскресенья он также отметил, что произошедшее является бесчеловечным действием, оскорбляющим Господа.

«Пусть Господь изменит сердца тех, кто совершает эти бесчеловечные действия, оскорбляющие Бога, который наказал не убивать», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным принёс соболезнования в связи с терактом.

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