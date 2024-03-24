Рахмон в разговоре с Путиным принёс соболезнования в связи с терактом
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Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал Кремля.
Рахмон подчеркнул, что преступлению нет и не может быть оправдания.
Также стороны отметили, что Россия и Таджикистан проводят плотную работу по противодействию терроризму, эта работа будет активизирована.
Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Путиным осудил теракт и выразил соболезнования.