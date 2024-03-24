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Рахмон в разговоре с Путиным принёс соболезнования в связи с терактом

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с терактом в «Крокусе».
Рахмон в разговоре с Путиным принёс соболезнования в связи с терактом
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал Кремля.

Рахмон подчеркнул, что преступлению нет и не может быть оправдания.

Также стороны отметили, что Россия и Таджикистан проводят плотную работу по противодействию терроризму, эта работа будет активизирована.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Путиным осудил теракт и выразил соболезнования.

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