Рахмон в разговоре с Путиным принёс соболезнования в связи с терактом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с терактом в «Крокусе».

Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал Кремля.

Рахмон подчеркнул, что преступлению нет и не может быть оправдания.

Также стороны отметили, что Россия и Таджикистан проводят плотную работу по противодействию терроризму, эта работа будет активизирована.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Путиным осудил теракт и выразил соболезнования.