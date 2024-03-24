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Алиев: напавшие на «Крокус Сити Холл» понесут неотвратимое суровое наказание

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность, что напавшие на подмосковный «Крокус Сити Холл» и те, кто стоит у них за спиной, понесут неотвратимое суровое наказание.
Алиев: напавшие на «Крокус Сити Холл» понесут неотвратимое суровое наказание
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом сообщили в Кремле.

В ходе беседы азербайджанский президент осудил теракт в «Крокусе», а также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 

«Алиев высказал убеждённость в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание», — говорится в сообщении.

Путин со своей стороны поблагодарил Алиева за слова поддержки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.

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