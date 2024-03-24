Алиев: напавшие на «Крокус Сити Холл» понесут неотвратимое суровое наказание
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
Об этом сообщили в Кремле.
В ходе беседы азербайджанский президент осудил теракт в «Крокусе», а также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Алиев высказал убеждённость в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание», — говорится в сообщении.
Путин со своей стороны поблагодарил Алиева за слова поддержки.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.
По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.