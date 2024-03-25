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Президент Эритреи Афеверки выразил соболезнования из-за теракта в «Крокусе»

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Президент Эритреи Исайяс Афеверки выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» российскому лидеру Владимиру Путину.

Информация об этом появилась на сайте Министерства информации страны.

«Президент... от имени народа и правительства Эритреи, а также от своего имени выразил искренние соболезнования президенту Владимиру Путину, семьям погибших и народу Российской Федерации», — говорится в тексте.

По данным ведомства, Афеверки подчеркнул, что правительство Эритреи решительно осуждает теракт.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с Путиным выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с терактом в «Крокусе».

Также президент Ирака Абдул Латиф Рашид направил соболезнования Путину в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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