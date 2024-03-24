Президент Ирака направил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»
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Об этом посольство России в Багдаде написало в социальной сети X (бывшая Twitter).
Рашид подчеркнул, что Ирак решительно осуждает это трусливое преступление.
«Молим Всемогущего Аллаха даровать милость и прощение всем жертвам и скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.
По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.