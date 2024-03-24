Президент Ирака направил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Президент Ирака Абдул Латиф Рашид направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Об этом посольство России в Багдаде написало в социальной сети X (бывшая Twitter).

Рашид подчеркнул, что Ирак решительно осуждает это трусливое преступление.

«Молим Всемогущего Аллаха даровать милость и прощение всем жертвам и скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.