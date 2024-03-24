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Посол Израиля зажгла свечи на мемориале у «Крокуса» в память о жертвах теракта

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Посол Израиля в России Симона Гальперин посетила стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла» и зажгла свечи в память о жертвах теракта.
Посол Израиля зажгла свечи на мемориале у «Крокуса» в память о жертвах теракта
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщили в посольстве.

«Посол Государства Израиль, г-жа Симона Гальперин, лично выразила соболезнования жертвам кровавой террористической атаки и от лица государства Израиль возложила цветы на месте спонтанного мемориала в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.

МЧС опубликовало список с именами 68 погибших при теракте в «Крокусе».

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