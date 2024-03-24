Посол Израиля зажгла свечи на мемориале у «Крокуса» в память о жертвах теракта
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Об этом сообщили в посольстве.
«Посол Государства Израиль, г-жа Симона Гальперин, лично выразила соболезнования жертвам кровавой террористической атаки и от лица государства Израиль возложила цветы на месте спонтанного мемориала в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.
МЧС опубликовало список с именами 68 погибших при теракте в «Крокусе».