Постпред Платонов: ВТО как регулятор себя не исчерпала, ей нет альтернативы

Всемирная торговая организация не исчерпала себя в качестве регулятора мировой торговли, альтернативы этой организации нет.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.

«Даже самая разветвлённая сеть преференциальных торговых соглашений не способна её подменить и будет лимитирована по составу участников и неоднородна по субстантивному охвату», — сказал он.

Ранее Платонов заявил, что Россия ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, тем более что практически вся внешняя торговля страны основана на правилах этой организации.

Также он отметил, что в ВТО всё чаще звучат голоса стран, не относящихся к Западу.

1 марта стало известно, что российский лидер Владимир Путин сменил постпреда России при Всемирной торговой организации, назначив на эту должность Николая Платонова.