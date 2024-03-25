RT в Telegram
Подпишись

Постпред Платонов: ВТО как регулятор себя не исчерпала, ей нет альтернативы

Короткая ссылка
Всемирная торговая организация не исчерпала себя в качестве регулятора мировой торговли, альтернативы этой организации нет.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.

«Даже самая разветвлённая сеть преференциальных торговых соглашений не способна её подменить и будет лимитирована по составу участников и неоднородна по субстантивному охвату», — сказал он.

Ранее Платонов заявил, что Россия ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, тем более что практически вся внешняя торговля страны основана на правилах этой организации.

Также он отметил, что в ВТО всё чаще звучат голоса стран, не относящихся к Западу.

1 марта стало известно, что российский лидер Владимир Путин сменил постпреда России при Всемирной торговой организации, назначив на эту должность Николая Платонова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить