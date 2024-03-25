Постпред Платонов: Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО

Россия ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, тем более что практически вся внешняя торговля страны основана на правилах этой организации.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.

По его словам, минусов от данного шага было бы значительно больше, чем плюсов.

«Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам», — сказал Платонов.

Ранее российский лидер Владимир Путин сменил постпреда России при Всемирной торговой организации, назначив на эту должность Николая Платонова.