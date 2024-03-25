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Постпред Платонов: Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО

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Россия ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, тем более что практически вся внешняя торговля страны основана на правилах этой организации.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.

По его словам, минусов от данного шага было бы значительно больше, чем плюсов.

«Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам», — сказал Платонов.

Ранее российский лидер Владимир Путин сменил постпреда России при Всемирной торговой организации, назначив на эту должность Николая Платонова.

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