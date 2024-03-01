Путин сменил постпреда России при ВТО, назначив на эту должность Николая Платонова
Российский лидер Владимир Путин сменил постпреда России при Всемирной торговой организации (ВТО), назначив на эту должность Николая Платонова.
- РИА Новости
Об этом говорится в документе на правовом портале.
Другим указом Путин освободил с поста Дмитрия Лякишева, который представлял Россию при ВТО с 2019 года.
Ранее Путин назначил Алексея Рагозина замдиректора ФССП.
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