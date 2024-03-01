Путин сменил постпреда России при ВТО, назначив на эту должность Николая Платонова

Российский лидер Владимир Путин сменил постпреда России при Всемирной торговой организации (ВТО), назначив на эту должность Николая Платонова.

Об этом говорится в документе на правовом портале.

Другим указом Путин освободил с поста Дмитрия Лякишева, который представлял Россию при ВТО с 2019 года.

Ранее Путин назначил Алексея Рагозина замдиректора ФССП.