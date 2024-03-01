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Путин сменил постпреда России при ВТО, назначив на эту должность Николая Платонова

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Российский лидер Владимир Путин сменил постпреда России при Всемирной торговой организации (ВТО), назначив на эту должность Николая Платонова.
Путин сменил постпреда России при ВТО, назначив на эту должность Николая Платонова
  • РИА Новости

Об этом говорится в документе на правовом портале.

Другим указом Путин освободил с поста Дмитрия Лякишева, который представлял Россию при ВТО с 2019 года.

Ранее Путин назначил Алексея Рагозина замдиректора ФССП.

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