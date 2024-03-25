Постпред Платонов: в ВТО всё чаще звучат голоса стран, не относящихся к Западу

Во Всемирной торговой организации всё громче звучат голоса стран, которые не относятся к западному лагерю.

Об этом в интервью РИА Новости заявил новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.

По его словам, организация больше «не обслуживает» западные интересы в ущерб чаяниям других членов.

«... времена, когда ВТО не чуралась обслуживать западные интересы в ущерб чаяниям других членов, остались в прошлом», — сказал Платонов.

Также он отметил, что Россия ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, тем более что практически вся внешняя торговля страны основана на правилах этой организации.

Ранее российский лидер Владимир Путин сменил постпреда России при Всемирной торговой организации, назначив на эту должность Николая Платонова.