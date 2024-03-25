RT в Telegram
Подпишись

Постпред Платонов: в ВТО всё чаще звучат голоса стран, не относящихся к Западу

Короткая ссылка
Во Всемирной торговой организации всё громче звучат голоса стран, которые не относятся к западному лагерю.

Об этом в интервью РИА Новости заявил новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.

По его словам, организация больше «не обслуживает» западные интересы в ущерб чаяниям других членов.

«... времена, когда ВТО не чуралась обслуживать западные интересы в ущерб чаяниям других членов, остались в прошлом», — сказал Платонов.

Также он отметил, что Россия ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, тем более что практически вся внешняя торговля страны основана на правилах этой организации.

Ранее российский лидер Владимир Путин сменил постпреда России при Всемирной торговой организации, назначив на эту должность Николая Платонова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить