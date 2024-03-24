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Антонов: теракты и гибридная война Запада не заставят Россию изменить курс

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Вылазки террористов и гибридная война Запада не заставят Россию поменять курс, изменить свою внешнюю политику.

С таким заявлением в беседе с корреспондентом ТАСС выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Такие удары из-за угла... не изменят нашу линию, наш курс, и мы продолжим нашу работу», — сказал дипломат.

Также Антонов заявил, что власти США не уведомляли посольство России о готовящихся терактах.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что враги на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» пытаются расшатать ситуацию в России, используя национальный вопрос.

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