Антонов: теракты и гибридная война Запада не заставят Россию изменить курс

Вылазки террористов и гибридная война Запада не заставят Россию поменять курс, изменить свою внешнюю политику.

С таким заявлением в беседе с корреспондентом ТАСС выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Такие удары из-за угла... не изменят нашу линию, наш курс, и мы продолжим нашу работу», — сказал дипломат.

Также Антонов заявил, что власти США не уведомляли посольство России о готовящихся терактах.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что враги на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» пытаются расшатать ситуацию в России, используя национальный вопрос.