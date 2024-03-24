Кадыров: враги пытаются расшатать ситуацию в России по национальному вопросу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что враги на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» пытаются расшатать ситуацию в России, используя национальный вопрос.

При этом Кадыров назвал произошедшее в «Крокусе» большой трагедией.

«Но её масштабы гораздо больше и глубже, чем кажется на первый взгляд. Мы уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда используя национальный вопрос», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку.

Ранее Кадыров назвал ничтожествами и трусами зачинщиков стрельбы в «Крокусе».

Также он заявил о готовности направить помощь в столицу в связи с ЧП в «Крокусе».