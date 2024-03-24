Кадыров: враги пытаются расшатать ситуацию в России по национальному вопросу
При этом Кадыров назвал произошедшее в «Крокусе» большой трагедией.
«Но её масштабы гораздо больше и глубже, чем кажется на первый взгляд. Мы уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда используя национальный вопрос», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку.
Ранее Кадыров назвал ничтожествами и трусами зачинщиков стрельбы в «Крокусе».
Также он заявил о готовности направить помощь в столицу в связи с ЧП в «Крокусе».