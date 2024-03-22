Кадыров заявил о готовности направить помощь в столицу в связи с ЧП в «Крокусе»
«Бригады спасателей и врачей, наряды полицейских Чеченской Республики готовы в любую минуту выдвинуться в столицу для оказания необходимой помощи и поддержки коллегам, если в этом будет необходимость», — написал он в Telegram.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.
Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
RT ведёт онлайн-трансляцию.