Кадыров заявил о готовности направить помощь в столицу в связи с ЧП в «Крокусе»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности направить помощь в столичный регион на фоне ЧП в «Крокусе».

«Бригады спасателей и врачей, наряды полицейских Чеченской Республики готовы в любую минуту выдвинуться в столицу для оказания необходимой помощи и поддержки коллегам, если в этом будет необходимость», — написал он в Telegram.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

RT ведёт онлайн-трансляцию.