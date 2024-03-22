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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Кадыров заявил о готовности направить помощь в столицу в связи с ЧП в «Крокусе»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности направить помощь в столичный регион на фоне ЧП в «Крокусе».

«Бригады спасателей и врачей, наряды полицейских Чеченской Республики готовы в любую минуту выдвинуться в столицу для оказания необходимой помощи и поддержки коллегам, если в этом будет необходимость», — написал он в Telegram.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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