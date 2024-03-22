Кадыров назвал ничтожествами и трусами зачинщиков стрельбы в «Крокусе»

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил теракт в «Крокус Сити Холле».

«Решительно осуждаю подобные акты насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных жителей... Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооружёнными людьми», — заявил он.

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.

Согласно предварительным данным от источника RT, которые ещё будут уточняться, в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» 20 человек убиты, 50 ранены.

RT ведёт онлайн-трансляцию.