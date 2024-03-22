RT в Telegram
Подпишись
40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Кадыров назвал ничтожествами и трусами зачинщиков стрельбы в «Крокусе»

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил теракт в «Крокус Сити Холле».
Кадыров назвал ничтожествами и трусами зачинщиков стрельбы в «Крокусе»
  • РИА Новости

«Решительно осуждаю подобные акты насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных жителей... Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооружёнными людьми», — заявил он.

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.

Согласно предварительным данным от источника RT, которые ещё будут уточняться, в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» 20 человек убиты, 50 ранены.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить