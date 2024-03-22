RT: предположительно, 20 человек погибли и 50 ранены при стрельбе в «Крокусе»

Согласно предварительным данным от источника RT, которые ещё будут уточняться, в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» 20 человек убиты, 50 ранены.

РИА Новости

В группе нападавших, предположительно, три человека. По имеющимся данным, они находятся внутри здания. Ранее сообщалось, что в «Крокус Сити Холле» сейчас работает специальный отряд быстрого реагирования, делается всё для спасения людей.