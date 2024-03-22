RT: предположительно, 20 человек погибли и 50 ранены при стрельбе в «Крокусе»
Согласно предварительным данным от источника RT, которые ещё будут уточняться, в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» 20 человек убиты, 50 ранены.
- РИА Новости
В группе нападавших, предположительно, три человека.
По имеющимся данным, они находятся внутри здания.
Ранее сообщалось, что в «Крокус Сити Холле» сейчас работает специальный отряд быстрого реагирования, делается всё для спасения людей.
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