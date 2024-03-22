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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

RT: предположительно, 20 человек погибли и 50 ранены при стрельбе в «Крокусе»

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Согласно предварительным данным от источника RT, которые ещё будут уточняться, в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» 20 человек убиты, 50 ранены.
RT: предположительно, 20 человек погибли и 50 ранены при стрельбе в «Крокусе»
  • РИА Новости

В группе нападавших, предположительно, три человека.

По имеющимся данным, они находятся внутри здания.

Ранее сообщалось, что в «Крокус Сити Холле» сейчас работает специальный отряд быстрого реагирования, делается всё для спасения людей.

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