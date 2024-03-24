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Антонов: власти США не уведомляли посольство России о готовящихся терактах

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Посольство России в Вашингтоне не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Заранее каких-то уведомлений, сообщений мы не получали... мы обратили на это внимание, но... у меня контактов никаких ни с Белым домом, ни с госдепом по данному вопросу не было», — сказал дипломат.

Также Антонов в свете теракта в «Крокусе» заявил, что контакты США и России по борьбе с терроризмом были разрушены, причём не по вине Москвы.

Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве и поделились ими с российской стороной.

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