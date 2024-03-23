Источник: полученная от США информация о риске теракта носила общий характер

Информация от США о подготовке терактов в Москве действительно поступала, однако она носила общий характер, сообщил РИА Новости источник в российской спецслужбе.

«Такая информация действительно поступала», — сказал источник агентства, подчеркнув, что она была без какой-либо конкретизации.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон ранее сообщила, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве и поделились ими с российской стороной, основываясь на давней практике об «обязательном предупреждении» в таких случаях.