Источник: полученная от США информация о риске теракта носила общий характер
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«Такая информация действительно поступала», — сказал источник агентства, подчеркнув, что она была без какой-либо конкретизации.
Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон ранее сообщила, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве и поделились ими с российской стороной, основываясь на давней практике об «обязательном предупреждении» в таких случаях.