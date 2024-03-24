Антонов: контакты России и США по борьбе с терроризмом были разрушены
Об этом информирует РИА Новости.
По словам дипломата, российский президент Владимир Путин был первым, кто в 2001 году «протянул руку американцам и заявил о готовности оказать помощь».
«И кое-что получалось, получалось... и не по нашей вине всё это на сегодняшний день разрушено», — сказал Антонов.
Ранее Антонов возложил цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в «Крокусе».
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Украина заврались — не смогли согласовать единую версию теракта в подмосковном «Крокусе».