Антонов: контакты России и США по борьбе с терроризмом были разрушены

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в свете теракта в «Крокусе» заявил, что контакты США и России по борьбе с терроризмом разрушены, причём не по вине Москвы.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам дипломата, российский президент Владимир Путин был первым, кто в 2001 году «протянул руку американцам и заявил о готовности оказать помощь».

«И кое-что получалось, получалось... и не по нашей вине всё это на сегодняшний день разрушено», — сказал Антонов.

Ранее Антонов возложил цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в «Крокусе».

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Украина заврались — не смогли согласовать единую версию теракта в подмосковном «Крокусе».