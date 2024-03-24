Антонов возложил цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»
Российский посол в США Анатолий Антонов возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Об этом говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале российского диппредставительства.
Ранее стало известно, что полиция Латвии запрещает гражданам приносить цветы к посольству России в Риге.
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