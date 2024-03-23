Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Информация об этом появилась в Telegram-канале организации.

«Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и я лично с глубокой болью восприняли сообщение о чудовищной террористической атаке в Московской области 22 марта», — говорится в сообщении.

Ранее Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива осудил теракт в «Крокусе».

Также СБ ООН призвал страны сотрудничать с Россией для привлечения к ответу виновных в теракте.

RT ведёт онлайн-трансляцию.