Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
Информация об этом появилась в Telegram-канале организации.
«Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и я лично с глубокой болью восприняли сообщение о чудовищной террористической атаке в Московской области 22 марта», — говорится в сообщении.
Ранее Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива осудил теракт в «Крокусе».
Также СБ ООН призвал страны сотрудничать с Россией для привлечения к ответу виновных в теракте.
RT ведёт онлайн-трансляцию.