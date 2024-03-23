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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Организация арабских стран Персидского залива осудила теракт в «Крокусе»

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Генеральный секретариат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива заявил, что объединение осуждает теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Об этом говорится на сайте совета.

«Генеральный секретарь Джассем Мухаммед аль-Будайви выразил решительное осуждение инцидента со стрельбой в российской столице Москве. Генеральный секретарь подтвердил твёрдую позицию Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, который отвергает все формы насилия, экстремизма и терроризма, направленные на дестабилизацию в любом регионе мира», — отмечается в заявлении.

Генсек также выражает искренние соболезнования и слова сочувствия российскому правительству и народу, а также семьям и родственникам жертв теракта.

Ранее Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Также поступала информация, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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