СБ ООН призвал страны сотрудничать с Россией для привлечения к ответу виновных в теракте
Об этом говорится в заявлении Совбеза, текст которого привёл первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
«Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого... террористического акта», — говорится в сообщении.
Также СБ ООН назвал гнусным и трусливым теракт в «Крокусе».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность Генсеку ООН Антониу Гутеррешу за корректировку позиции по теракту в «Крокус Сити Холле».
RT ведёт онлайн-трансляцию.