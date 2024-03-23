СБ ООН призвал страны сотрудничать с Россией для привлечения к ответу виновных в теракте

Совет Безопасности ООН подчеркнул необходимость привлечения к ответу исполнителей, спонсоров и организаторов теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и призвал все страны сотрудничать с Москвой в этом деле.

Об этом говорится в заявлении Совбеза, текст которого привёл первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

«Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого... террористического акта», — говорится в сообщении.

Также СБ ООН назвал гнусным и трусливым теракт в «Крокусе».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность Генсеку ООН Антониу Гутеррешу за корректировку позиции по теракту в «Крокус Сити Холле».

RT ведёт онлайн-трансляцию.