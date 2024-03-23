СБ ООН назвал гнусным и трусливым теракт в «Крокусе»

Совбез ООН строжайшим образом осуждает гнусный и трусливый теракт в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

«Члены Совета Безопасности строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года», — сказано в заявлении.

Текст СБ ООН опубликовал в Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования правительству и народу России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта.

RT ведёт онлайн-трансляцию.