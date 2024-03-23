МИД Коста-Рики принёс соболезнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Коста-Рика решительно осуждает теракт в «Крокус Сити Холле» и терроризм во всех его проявлениях и выражает соболезнования и солидарность с семьями жертв.

Соответствующее заявление появилось на сайте МИД Коста-Рики.

«Выражаем соболезнования и солидарность с семьями жертв и поднимаем голос, чтобы осудить терроризм во всех его формах и проявлениях», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве назвали терроризм одной из самых серьёзных угроз международному миру и безопасности.

Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и наследный принц премьер-министр Мухаммед бен Сальман Аль Сауд направили президенту России Владимиру Путину телеграммы с соболезнованиями в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Также премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с правительством и народом России.

RT ведёт онлайн-трансляцию.