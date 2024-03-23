Премьер Индии осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с народом России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с правительством и народом России.

Об этом он написал в соцсети X.

«Мы решительно осуждаем чудовищный теракт в Москве. Наши мысли и молитвы — с семьями жертв. Индия солидарна с правительством и народом Российской Федерации в этот скорбный час», — сказал Моди.

Ранее глава Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Также генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования близким погибших.

RT ведёт онлайн-трансляцию.